Вашингтон: У нас с Турцией общие интересы

Соединенные Штаты и Турцию объединяют общие интересы, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Anadolu.

«Мы стремимся к сотрудничеству по нашим общим приоритетам и ведем диалог по поводу разногласий, как и с каждым из наших союзников. У США общие интересы с Турцией, которые включают прекращение войны в Сирии, борьбу с терроризмом и сдерживание враждебных планов регионе», - сказал дипломат на брифинге в Госдепе.

Он подчеркнул, что Турция является «давним и ценным партнером США по НАТО».

Комментируя тему закупки Анкарой российских ЗРК С-400, Прайс отметил, что «позиция США по данному вопросу не изменилась».

Прайс также сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен проведет телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в ближайшие дни.