Ученые назвали самый опасный возраст человека

Техасские эксперты из Центра здоровья совместно с коллегами из Центральной больницы Хельсинкского университета выяснили, какой возраст является самым опасным и для мужчин и для женщин. По их словам, с особым вниманием стоит подходить к вопросам здоровья в 40 лет, пишет «Экономика сегодня».

Такие выводы специалисты сделали, основываясь на изучении историй болезней нескольких тысяч пациентов из разных стран. Оказалась, что в возрасте 40 лет у людей любого пола велик риск развития опасных болезней.

Ученые отметили, что пациентам нужно всегда прислушиваться к разным сигналам организма. Причем женщинам стоит начать это делать раньше мужчин — уже после 30 лет.