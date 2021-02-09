Гражданин Азербайджана закусил водку хурмой и устроил аварию в Петербурге

Накануне вечером, 10 февраля, в Выборгском районе Петербурга произошла авария. Нетрезвый водитель не справился с управлением и вылетел на трамвайные пути, снеся при этом забор. Об этом пишет российское издание "Дорожный инспектор".

ДТП случилось около 19:50 на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руднева. 49-летний мужчина, гражданин Азербайджана, рассказал, что перед этим пил водку и закусывал ее хурмой. Приглашал инспекторов ДПС зайти в одно из его кафе и угоститься шавермой.

Мужчину лишили водительских прав в 2015 году из-за нетрезвого вождения. Однако, по его словам, все эти пять лет он продолжал ездить за рулем, и его не останавливали.

После аварии он отказался от медосвидетельствования. Из-за повторного нахождения за рулем в нетрезвом виде ему грозит уголовное наказание.