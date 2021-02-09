Миллионы индонезийцев ждут показ фильма, который сняли в Азербайджане

Layla Majnun – первый проект Netflix, съемки которого прошли в Азербайджане.

В Индонезии готовятся к премьере одного из самых ожидаемых фильмов «Лейла и Меджнун», часть съемок, которого проходила в Азербайджане.

Авторы фильма, вдохновившись легендарной поэмой великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, представят зрителям романтическую драму. Один из эпизодов фильма снят около памятника Низами Гянджеви в центре Баку.

По сюжету, учительница из Индонезии по имени Лейла совершает деловую поездку в Баку, где влюбляется в молодого человека по имени Самир. Но влюбленные должны пройти через множество испытаний, ведь Лейлу на Родине ждет жених…

Как рассказал индонезийским СМИ режиссер фильма Монти Тива, идея о съемке фильма пришла к нему после знакомства с Хуснаном Бей Фанани, который занимал должность посла Индонезии в Азербайджане.

Тогда посол заявил известному в Индонезии режиссеру, что необходимо снять что-то такое, что помогло бы азербайджанцам и индонезийцам узнать друг друга поближе.

Монти Тива также признается, что в Азербайджане с большим энтузиазмом отнеслись к идее съемок этого фильма. Премьера индонезийской «Лейла и Меджнун» от Netflix состоится 11 февраля, в канун дня всех влюбленных.

Аудитория фильма, по самым скромным подсчетам, должна составить несколько десятков миллионов человек. Ожидается, что после этого фильма тысячи индонезийцев захотят приехать в Азербайджан и увидеть места съемок своего любимого фильма.