Эдгар Вуллинджер заставил правительство Нижней Баварии обеспечить права азербайджанцев

Муниципальный сотрудник по интеграции Эдгар Вуллинджер после многомесячных споров добился от правительства Нижней Баварии обеспечения беспроводным интернетом муниципальных зданий в городе Трифтерн, где размещены десятки просителей убежища из Азербайджана.

В общей сложности в этих домах размещены 60 беженцев из 11 стран, но большинство из них выходцы из Азербайджана. Размещение беженцев в этих домах началось еще в феврале 2017 года, но на протяжении всего этого времени оставался нерешенным ряд коммунальных проблем и, в частности, отсутствие доступа к интернету.

Эдгар Вуллинджер отметил, что на фоне пандемии коронавируса обитатели приюта были вынуждены покидать жилье, чтобы воспользоваться общественным интернетом для связи с родственниками. Для этого они отправлялись на центральный рынок города и тем самым рисковали заразиться коронавирусом.

По его словам, приют рассчитан на 107 человек и сейчас заполнен лишь наполовину, что способствует соблюдению карантинных мер. Обитателями приюта в основном являются семьи из Азербайджана, и поэтому каких-либо бытовых конфликтов там зарегистрировано не было.