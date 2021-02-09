Герой Орешников так и не вернулся в Ахмедлы

По информации российских СМИ, в ряды Красной армии он был призван 23 июля 1941 года Шаумяновским РВК Азербайджанской ССР. В тогдашнем пригороде Баку – поселке Ахмедлы - осталась дожидаться с фронта его жена.

Поисковые отряды подняли в Краснодарском крае останки бойца-героя Красной армии Василия Орешникова, погибшего в 1943 году.

Служил Василий Орешников санитаром в 1279-м стрелковом полку 389-й стрелковой дивизии. Это следует из приказа от 8 июня 1943 года:

«От имени Президиума Верховного совета СССР награждаю медалью «За боевые заслуги»:

санитара санитарной роты красноармейца Орешникова Василия Кузьмича за проявленное добросовестное отношение и оказание первой медицинской помощи раненым бойцам и командирам.

Несмотря на трудные условия работы и под сильным обстрелом противника Орешников производил подвозку раненых с передовой линии на ПМП в лодке, с порученной ему работой справился, и им за время боев в плавнях доставлено на ПМП раненых бойцов и командиров 18 человек с их оружием и оказанием им первой медицинской помощи».

На следующий день после подписания этого приказа боец Орешников погиб в бою недалеко от села Кеслерово Крымского района Краснодарского края, не успев получить награду.