Цены на нефть опускаются после скачка накануне: Brent - $61,15

Поддержку рынку в среду оказали данные министерства энергетики США, показавшие снижение запасов нефти в стране до минимального уровня с марта.

Цены на нефть, обновившие накануне годовые максимумы, корректируются вниз на торгах в четверг.

Как сообщило Минэнерго, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 5 февраля, сократились на 6,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 700 тыс. баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени в четверг составляет $61,12 за баррель, что на $0,35 (0,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 10 февраля эти контракты подорожали на $0,38 (0,6%) - до $61,47 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $58,36 за баррель, что на $0,32 (0,55%) ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $0,32 (0,6%) - до $58,68 за баррель.