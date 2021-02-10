В Баку и Сумгаите выплачены все пенсии за февраль

Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за февраль в Баку, Сумгаите и Апшеронском районах, сообщает haqqın.az со ссылкой на пресс-службу министерства.

Граждане могут получать пенсию в банкоматах соответствующих банков посредством выданных им банковских карт.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии и в других городах и регионах страны, а также госслужащим, и лицам с военным и специальным званиями.

Напомним, что в январе пенсии были индексированы и февральские пенсии будут уже с надбавками.