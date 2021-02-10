Стартует онлайн-голосование конкурса дизайна «Карабахские жемчужины»

В церемонии оценки, состоявшейся в головном офисе ЗАО, приняли участие члены жюри – заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Хайям Фарзалиев, советник директора Центра Гейдара Алиева Эмин Мамедов, генеральный директор Центрального банка Акшин Велиев, народный художник Ариф Гусейнов, заслуженный художник Натиг Фараджуллазаде, доктор исторических наук и представитель Музея истории Азербайджана Санубер Гасымова, а также художники-дизайнеры Фарид Расулов, Нариман Мамедзаде, Рагим Исмаилов и Чингиз Исмаилов.

Как сообщается, всего в проект представлено 887 работ, 195 из которых соответствовали первичным требованиям проекта и получили право на участие в конкурсе. Данные 195 работ были оценены членами жюри, в результате чего определили победителей по первым трем номинациям.

Следует отметить, что последний этап конкурса – онлайн-голосование стартует 12 февраля в 00:00 и продолжится до 15 февраля 00:00. За это время все работы, получившие право на участие в конкурсе, будут выставлены на официальном сайте проекта www.azergold.gift и доступны онлайн-голосованию. В результате голосования определится победитель четвертой номинации за зрительскую симпатию. Победители по всем номинациям будут объявлены 17 февраля.

Напомним, проект «Карабахские жемчужины» посвящен Победе Азербайджанской армии в Карабахе. Одна из основных целей в реализации данного проекта заключается в изготовлении новых монет, пропагандирующих древнюю историю, культуру, искусство и нематериальное культурное наследие Карабаха.

Первые три победителя будут награждены дипломами и денежными призами (1-е место – 3 тыс. манатов, 2-е место – 2 тыс. манатов, 3-е место – 1 тыс. манатов).