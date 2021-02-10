Экс-замминистра обороны Армении Артак Закарян: «За сто лет армяне никогда не были так сломлены и разочарованы»

Два важных обстоятельства – война в Карабах е и тщетные надежды, связанные с Николом Пашиняном, привели к большому разочарованию армян. Об этом написал на своей странице в Facebook бывший заместитель министра обороны Армении, бывший депутат, экс-глава армянской делегации в парламентской ассамблее «Евронест» Артак Закарян, пишут армянские СМИ.

«Армянин никогда не был так сломлен, так разочарован. Беседуешь с людьми и понимаешь, что их надо поддержать, убедить в том, что жизнь продолжается, что не нужно отчаиваться.

За последние сто лет армянин не видел такого сильного психологического удара, как в течение последнего года. Клубок неопределенностей все больше запутывает прагматичного, оптимистичного, верующего и трудолюбивого армянина. Люди просто не видят свой завтрашний день.

Причины ясны. Первая – болезненные последствия войны. Война, виновные которой до сих пор тщательно скрываются под крылом власти. Война, отнявшая у армян победоносный дух, идею неприступности Карабаха и безопасности Армении, подорвавшая возможные перспективы жизни и развития в Армении», - заявил Артак Закарян.