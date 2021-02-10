ВОЗ: 2,5 миллиарда человек остались без COVID-вакцин

На сегодняшний день 2,5 миллиарда человек в около 130 странах мира не имеют доступа к вакцинам против коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса и исполнительного директора ЮНИСЕФ Генриетты Фор.

"Из 128 миллионов введенных на данный момент доз вакцины более трех четвертей этих прививок сделаны всего в 10 странах, на которые приходится 60% мирового ВВП", - говорится в документе.