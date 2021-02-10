COVID-19 в России: 15 тысяч новых заболевших и 553 умерших за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 038, до 4 027 748. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 21 961, до 3 538 422.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 553 против 536 днем ранее. Всего от инфекции умерли 78 687 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,95%, следует из данных штаба.