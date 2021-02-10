Латвия закрыла границы

С сегодняшнего дня по 25 февраля запрещен въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании. Как сообщает Интерфакс, это предусматривают поправки к распоряжению о введении чрезвычайного положения, принятые правительством.

Поправки предусматривают, что въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам, которыми считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

Поправки предусматривают также, что временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны, так как там высока распространенностью новых штаммов коронавируса.

В правительстве Латвии допускают вероятность продления ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации.

За предыдущие сутки в Латвии зарегистрировали 990 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии коронавирус в стране выявили у 73 859 человек. За 24 часа скончались 32 инфицированных, всего в Латвии от коронавируса умерли 1395 человек.