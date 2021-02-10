Представлен ноутбук с семью экранами

Представленный девайс является новой версией модели Aurora 7, анонсированной в начале 2020 года. Компьютер имеет форм-фактор ноутбука и шесть дополнительных экранов помимо основного. Устройство получило четыре 17,3-дюймовых дисплея разрешением 4K — два в портретной и два в альбомной ориентации. Еще пара семидюймовых экрана разрешением 1920х1200 пикселей расположена над основными, седьмой дополнительный находится под клавиатурой.

Британская компания Expanscape выпустила компьютер с семью экранами. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Gizmodo.

Согласно описанию, компьютер позиционируется как рабочая машина для разработчиков, программистов и финансовых трейдеров. Модель не является портативной, в отличие от других ноутбуков на рынке, — устройство имеет толщину 4,3 дюйма и вес около 12 килограммов.

Представители Expanscape уточнили, что модель существует в виде прототипа. Стоимость ноутбука не раскрывается, однако на сайте компании можно договориться о предзаказе девайса.