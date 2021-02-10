Оформите BirKart онлайн и получите дополнительный кэшбэк

Для желающих приобрести BirKart, самую популярную карту рассрочки в Азербайджане, стартовала новая акция. Согласно условиям, каждый, кто до 31 марта 2021 года закажет BirKart через сайты www.birkart.az или www.kapitalbank.az, сможет получить дополнительный кэшбэк на определенную категорию покупок. Для этого при подаче онлайн-заявки необходимо выбрать категорию для дополнительного кэшбэка.

Дополнительный кэшбэк за платежи в выбранной категории будет начисляться на протяжении 30 дней с момента получения BirKart. К категориям с дополнительным кэшбэком относятся: маркеты – кэшбэк 5%, автозаправочные станции – 10%, сервисы доставки еды – 10%, онлайн кинотеатры – 20 AZN. Заказать карту можно на сайте – https://kbl.az/bobykpr.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в четырех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк), BirKart Miles (такситная/мильная) и Umico (такситная/кэшбэк/ бонусная). BirKart имеет ряд таких преимуществ: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% кэшбэка и бонусов Umico при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют более 8000 точек партнерской сети BirKart и их количество беспрерывно растет.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный Центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196 или связавшись через WhatsApp по номеру (+99 451) 250 99 99.