Фонд YAŞAT отправил на лечение в Турцию трех участников Отечественной войны

Получившие тяжелые ранения в Отечественной войне Валех Мехрадж оглу Исаев, Магеррам Алиашраф оглу Гамидов и Эльшад Алмурад оглу Расулов сегодня утром были отправлены Фондом YAŞAT на лечение в Турцию.

В заявлении Фонда говорится, что Фонд YAŞAT будет контролировать их лечение до полного его завершения.

Отмечается также, что обеспечение процесса отправки за границу тяжелораненых участников Отечественной войны на основании заключения врачей будет продолжено. Кроме того, Фонд предпринимает соответствующие меры по приглашению в Азербайджан турецких и израильских врачей для проведения обследования, лечения и операций участникам войны.