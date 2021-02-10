В Джалилабаде ограблен магазин

Сотрудники Джалилабадского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемых в краже из магазина, сообщает лянкяранская региональная группа пресс-службы МВД.

В полицию поступило обращение по поводу хищения 14 300 манатов и 6 400 долларов из магазина стройматериалов, принадлежащего С. Аскерову.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Сумгайыта были задержаны подозреваемые в этом преступлении - уроженец Товузского района Джейхун Джафаров, ранее осужденный по нескольким статьям Уголовного кодекса, и житель Абшеронского района Асиф Асадуллаев. Их доставили в Джалилабадский РОП.

В ходе личного досмотра у Д.Джафарова обнаружили и изъяли более 63 г героина, около 92 г метамфетамина, нож и часть похищенных денег.

По факту проводится расследование.