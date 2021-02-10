В Иране проходят широкомасштабные учения КСИР

Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал широкомасштабные учения на юго-западе страны. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана со ссылкой на заявление командующего сухопутными силами КСИР Мохаммада Пакпура.

По его словам, в учениях, которые получили название «Великий пророк 16», примут участие бригады сухопутных войск. Учения будут проводиться при поддержке БПЛА и вертолетов с воздуха с целью проверки уровня боевой и оборонной готовности сухопутных войск, сказал Пакпур, добавив, что в учениях также примут участие спецназ, артиллерийские бригады, бронетанковые части и авиация.