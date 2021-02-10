Сотрудники Сабаильского 9-го районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны жители Баку, совершившие кражу, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД,

Было установлено, что в одном из магазинов одежды, расположенном на площади Фонтанов на территории Сабаильского района, у покупателя были украдены деньги. Пострадавший, обратившись в 9-й отдел полиции Управления полиции Сабаильского района, сообщил, что неизвестный украл 800 манатов из сумки его супруги. Потерпевшая отметила, что из кармана куртки также была украден кошелек с банковскими картами и документами. Ворам удалось снять с одной из карт 200 манатов.

После изучения видеокамер магазина сотрудники полиции по горячим следам задержали трех человек - ранее судимых Гудрата Султанова, Рашада Мамедова и Анара Аббасова. Они признались в содеянном.

Материалы по делу направлены в следственный отдел Управления полиции Сабаильского района.