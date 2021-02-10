Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не совершать поездки на освобожденные от оккупации территории без особого разрешения.

В сообщении МЧС, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что каждый гражданин хочет побывать на освобожденных территориях, и ждет этого с нетерпением. Однако, к сожалению, происходят случаи, когда граждане, совершающие поездки на освобожденные от оккупации земли без специального разрешения, подрываются на минах, что приводит к их гибели или ранениям.

С учетом этой опасности МЧС, выполняющее свои функции по обеспечению безопасности гражданского населения, еще раз призывает население соблюдать правила безопасности, не ездить на эти территории без разрешения до их полной очистки от мин и других неразорвавшихся боеприпасов и напоминает, что за это предусмотрена юридическая ответственность.