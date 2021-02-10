Турецкая армия громит отряды ПКК в Ираке наш комментарий по горячим следам
Несколько часов назад вооруженные силы Турции начали операцию «Орлиный коготь II» против боевиков левомарксистской организации Рабочая Партия Курдистана (ПКК). Турецкие войска десантируются в районе горы Гара на севере Ирака, в 30-35 км от границы.
Буквально на днях Реджеп Эрдоган заявлял: «Я не раз говорил и вновь заявляю, что ВС Турции могут в любое время дня и ночи начать операцию по искоренению террористов РПК из района Синджар». И, судя по всему, когда он это говорил, у Генерального штаба Турции уже был готов план проведения очередного «Орлиного когтя».
Подготовка этой операции велась в максимально сжатые сроки, но качественно. Чему в немалой степени способствовал успех турецкой разведки, а именно – захват на иракской территории офицера по логистике террористической организации РПК Ибрагима Парыма, показания которого оказались весьма ценными.
И началась эта подготовка, как можно предполагать, сразу же после декабрьского обострения, когда отряды лево-марксистской организации SDF (YPG / PПK), признанной в Турции террористической организацией, попытались проникнуть в Иракский Курдистан, вступив в бой с пешмерга Иракского Курдистана. Причем – и это немаловажно - используя тяжелую артиллерию.
Тенденция очевидна – окрепнув в Сирии, где они не только контролируют часть территории, но и плотно работают с находящимися там американцами, боевики Рабочей партии Курдистана пытаются теперь расширить свое присутствие в Ираке, в первую очередь – в Иракском Курдистане. Где им совершенно не рады.
Поскольку для РПК администрация этой части Ирака – «национал-предатели», тесно сотрудничающие с Турцией, главной целью террористических атак непримиримых левомарксистов, в сердцах которых «бьется пепел» заветов их лидера Абдуллы Оджалана. Который, напомню, с 1998 года отбывает пожизненное заключение в тюрьме на острове Имралы, откуда уже, судя по всему, и не выйдет.
Кстати, 15 февраля исполнится 22 года с того момента, когда он покинул посольство Греции в Кении и направился в аэропорт Найроби, где и был захвачен в результате спецоперации турецкого спецназа.
Многое, очень многое поменялось с тех пор – в том числе и у курдов. Они никогда не были единой нацией, представляя из себя набор ожесточенно конкурирующих между собою кланов. А следовательно, презентовать их как единую антитурецкую силу – не совсем чистоплотное лукавство. За эти годы большинство курдов сердцем и умом выбрали мир с Турцией, как залог собственного будущего и успешности своих детей. А вот РПК за эти годы из прогрессивного движения превратилась в ультраконсерваторов, тянущих свой народ в прошлое и убивающих тех, кто туда не хочет, а заодно – разжигающих конфликты на огромной территории, включающей в себя и Турцию, и Иран, и многострадальные Ирак и Сирию.
Поэтому борьба Анкары с РПК и засаживание ее боевикам «орлиных когтей» во все доступные места имеет для Турции и всего региона стратегическое значение – от защиты тех же инвестиций турецкого бизнеса в восстановление Иракского Курдистана, а речь там идет уже о миллиардах долларов, до противостояния попыткам американцев создать здесь зону «управляемого хаоса».
Для леваков и «непримиримых» из Рабочей партии Курдистана некоторые круг в американской Демократической партии – идеологические партнеры. Кроме того, боевики РПК – прекрасный с точки зрения США инструмент давления и на Турцию, и на Иран. Это в Анкаре и Тегеране «непримиримых» считают террористами. А в Вашингтоне все гладко – бойцы SDF/YPG / PПK являются надежными союзниками Америки в борьбе с ИГИЛ, трогать их нельзя, вы что, за ослабление борьбы с международным терроризмом?
Не приходится сомневаться, что на «Орлиный коготь II» «прогрессивная», то есть враждебно настроенная к Анкаре и ее союзникам международная общественность ответит старой песней, что стоном зовется. О «неоосманизме», «турецкой экспансии», и прочем великом туране. То есть – давно заготовленными и опробованными идеологическими клише.
Для всех этих кликуш стоит напомнить: что турецкие войска находятся на территории Ирака вполне легитимно, по официальному приглашению администрации Иракского Курдистана. Чьи военные формирования точно так же ведут боевые действия против боевиков РПК. Чтобы сохранить мир в регионе и уничтожить сеятелей хаоса, которые, прикрываясь разглагольствованием о «благе курдского народа», по указке из-за океана делают его разменными пешками в геополитических играх.