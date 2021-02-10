Буквально на днях Реджеп Эрдоган заявлял: «Я не раз говорил и вновь заявляю, что ВС Турции могут в любое время дня и ночи начать операцию по искоренению террористов РПК из района Синджар». И, судя по всему, когда он это говорил, у Генерального штаба Турции уже был готов план проведения очередного «Орлиного когтя».

Несколько часов назад вооруженные силы Турции начали операцию «Орлиный коготь II» против боевиков левомарксистской организации Рабочая Партия Курдистана (ПКК). Турецкие войска десантируются в районе горы Гара на севере Ирака, в 30-35 км от границы.

Подготовка этой операции велась в максимально сжатые сроки, но качественно. Чему в немалой степени способствовал успех турецкой разведки, а именно – захват на иракской территории офицера по логистике террористической организации РПК Ибрагима Парыма, показания которого оказались весьма ценными.

И началась эта подготовка, как можно предполагать, сразу же после декабрьского обострения, когда отряды лево-марксистской организации SDF (YPG / PПK), признанной в Турции террористической организацией, попытались проникнуть в Иракский Курдистан, вступив в бой с пешмерга Иракского Курдистана. Причем – и это немаловажно - используя тяжелую артиллерию.

Тенденция очевидна – окрепнув в Сирии, где они не только контролируют часть территории, но и плотно работают с находящимися там американцами, боевики Рабочей партии Курдистана пытаются теперь расширить свое присутствие в Ираке, в первую очередь – в Иракском Курдистане. Где им совершенно не рады.

Поскольку для РПК администрация этой части Ирака – «национал-предатели», тесно сотрудничающие с Турцией, главной целью террористических атак непримиримых левомарксистов, в сердцах которых «бьется пепел» заветов их лидера Абдуллы Оджалана. Который, напомню, с 1998 года отбывает пожизненное заключение в тюрьме на острове Имралы, откуда уже, судя по всему, и не выйдет.

Кстати, 15 февраля исполнится 22 года с того момента, когда он покинул посольство Греции в Кении и направился в аэропорт Найроби, где и был захвачен в результате спецоперации турецкого спецназа.

Многое, очень многое поменялось с тех пор – в том числе и у курдов. Они никогда не были единой нацией, представляя из себя набор ожесточенно конкурирующих между собою кланов. А следовательно, презентовать их как единую антитурецкую силу – не совсем чистоплотное лукавство. За эти годы большинство курдов сердцем и умом выбрали мир с Турцией, как залог собственного будущего и успешности своих детей. А вот РПК за эти годы из прогрессивного движения превратилась в ультраконсерваторов, тянущих свой народ в прошлое и убивающих тех, кто туда не хочет, а заодно – разжигающих конфликты на огромной территории, включающей в себя и Турцию, и Иран, и многострадальные Ирак и Сирию.