Врач назвала способ профилактики COVID-19 для пожилых людей

Вакцинация от коронавируса является для пожилых людей лучшим способом профилактики, в отличие от социальной изоляции, поскольку у последней есть последствия в виде депрессии и снижения двигательной активности, считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева, передает РИА Новости.

Она отметила, что сбережение здоровья людей старшего возраста - ответственность всей семьи. Ткачева также обратила внимание на то, что есть только два пути обеспечения безопасности пожилых людей в условиях пандемии - изоляция и вакцинация, потому что, несмотря на то, что снижается количество заболевших, ситуация улучшается, все равно коронавирус "будет с нами жить".