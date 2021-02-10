Сумгаитский технологический парк привлек в Азербайджан зарубежные инвестиции

Новое предприятие, которое будет функционировать под названием ASSAN-STP PANEL, будет создано на базе завода сэндвич-панелей СТП. Наряду с СТП соглашение имеет огромное значение и для экономики Азербайджана. Приход в Азербайджан компании Assan Panel, являющейся одной из десяти крупнейших компаний по производству сэндвич-панелей в мире, важен с точки зрения снижения импортозависимости страны, увеличения её экспортного потенциала, а также привлечения инвестиций в ненефтяной сектор страны.

Сумгаитский технологический парк (СТП) и Assan Panel Sanayı ve Ticaret A.Ş. (Assan Panel), входящая в крупнейшую турецкую промышленую группу Kibar Holding, подписали контракт о создании совместного предприятия по производству сэндвич-панелей и сопутствующих товаров.

Совместное предприятие нацелено на сбыт продукции в Грузию, южные регионы России и Среднюю Азию путем модернизации местного производства за счет новых инвестиций. Компания будет производить широкий ассортимент высококачественных панелей и сопутствующих товаров под брендом Assan Panel и другими новыми брендами. Планируемый годовой объем производства составит 2 миллиона квадратных метров. Таким образом, новая компания станет крупнейшим и самым современным производителем сэндвич-панелей в регионе.

Привлечение иностранных инвестиций, расширение производства и увеличение экспорта стали неотъемлемой частью стратегии развития СТП, обновившей систему корпоративного управления и бизнеса. СТП продолжает работу по привлечению новых инвестиций и внедрению зарубежного опыта. Так, новый партнер СТП, Kibar Holding, имеет совместные предприятия с Hyundai, Turkish Airlines, Posco и другими крупными международными компаниями. В холдинг входят компании, работающие во многих секторах, таких как алюминиевый, автомобилестроение, пищевая и нефтегазовая отрасли.

Assan Panel, являющаяся одной из компаний холдинга, экспортирует свою продукцию в 85 стран из Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. Общая годовая производственная мощность четырех заводов, находящихся в Турции и Иордании, составляет 18 миллионов квадратных метров. Новое партнерство СТП будет способствовать развитию ненефтяного сектора не только с точки зрения привлечения иностранных инвестиций, но и с точки зрения перенятия опыта крупных международных промышленных производителей и развития профессиональных специалистов.

Следует отметить, что СТП завершил 2020 год трансформацией, предусматривающей обновление в системе корпоративного управления, внедрил холдинговую модель управления бизнесом. С 2021 года заводы СТП будут работать как отдельные бизнес-подразделения и совместные предприятия, в числе которых STP Global Cable, STP Aluminium, SOCAR-STP и STP Metal Structures.