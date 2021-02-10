В Хачмазе задержан грабитель

Сотрудники Хачмазского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых задержали подозреваемого в разбойном нападении, сообщает губинская региональная группа пресс-службы МВД.

В Хачмазский районный отдел полиции обратился Э.Гулиев, работающий оператором на одной из АЗС, и сообщил, что 10 февраля, около 03:30, неизвестный мужчина, угрожая ножом, отнял у него 1 450 манатов. Сотрудниками полиции по горячим следам был задержан подозреваемый в разбойном нападении житель района Сархан Габулов.

Во время допроса он признался в содеянном и заявил, что часть украденных денег потратил.