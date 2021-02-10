Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра, 12 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, местами туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха на Апшероне и в Баку составит ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный западный ветер временами усилится. Ночью 4-8, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов тепла, на высокогорных территориях 2-6 градусов мороза, днем 7-12, местами 15-17 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 12 февраля на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеозависимых людей.