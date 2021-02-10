Армянский суд отказался выпускать экс-генсека ОДКБ Хачатурова

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение отклонить ходатайство адвокатов экс-генсека ОДКБ генерал-полковника Юрия Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году, и оставить залог в качестве меры пресечения в отношении него. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил отклонить ходатайство адвокатов и оставить меру пресечения в силе", - заявила судья Анна Данибекян.

Адвокат генерала, Мигран Погосян, заявил, что еще в июле 2018 года суд изменил первоначальную меру пресечения – арест – на освобождение под залог. Однако сейчас в этом нет никакой необходимости, так как его подзащитный ни разу не нарушил условия пребывания на свободе, не планирует покидать пределы страны, более того, ни разу не отсутствовал ни на одном заседании. Адвокат призвал суд учесть возраст подсудимого, профессию, характер и специфику предъявленного обвинения.

Процесс по делу о свержении в марте 2008 года конституционного строя начался в сентябре 2019 года. По этому делу, помимо возглавлявшего Армению в 1998-2008 годах Роберта Кочаряна, проходят Юрий Хачатуров, на тот момент заместитель главы Минобороны (с 2017 по 2018 год - генсек ОДКБ), а также экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.