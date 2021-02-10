МИД Турции призвал США не вмешиваться во внутренние дела

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой призвал США не вмешиваться во внутренние дела республики и не обсуждать вердикты турецких судебных инстанций, сообщает ТАСС.

"Мы ответили на заявление Госдепартамента США с призывом освободить Османа Кавалу еще 28 июля 2020 года, - отмечается в распространенном коммюнике. - Турция является правовым государством. Ни одно государство не может выдавать приказы турецким судам о судебных процессах".