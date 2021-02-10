В турецкой провинции Карс стартовал заключительный этап совместных учений «Зима-2021», за которыми наблюдали главы оборонных ведомств Турции и Азербайджана – Хулуси Акар и Закир Гасанов. Об этом сообщает Anadolu.

Министры прибыли в район учений в сопровождении начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера, командующего Сухопутными войсками ВС Турции Умита Дюндара, командующего ВМС Турции Аднана Озбала и командующего ВВС генерала Хасана Кучюкакьюза.