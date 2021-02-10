Закир Гасанов и Хулуси Акар понаблюдали за турецко-азербайджанскими учениями фото
В турецкой провинции Карс стартовал заключительный этап совместных учений «Зима-2021», за которыми наблюдали главы оборонных ведомств Турции и Азербайджана – Хулуси Акар и Закир Гасанов. Об этом сообщает Anadolu.
Министры прибыли в район учений в сопровождении начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера, командующего Сухопутными войсками ВС Турции Умита Дюндара, командующего ВМС Турции Аднана Озбала и командующего ВВС генерала Хасана Кучюкакьюза.
Хулуси Акар и Закир Гасанов были проинформированы о ходе учений.
Затем главы оборонных ведомств осмотрели бронированные машины санитарной службы турецкого производства, зимнее снаряжение бойцов спецназа.
Акар и Гасанов проследовали на плацдарм, где силы спецназа двух стран участвовали в операции по уничтожению условного противника. Операция была проведена при поддержке авиации.