Сразу же после захвата района, армянские солдаты расстреляли в упор памятник советским солдатам. Следы от вражеских пуль на памятнике советским воинам – еще одно напоминание о варварской идеологии армянского цехакронизма, согласно которой для армянских солдат высшей ценностью является лишь одна его нация. Все остальное подлежит уничтожению и осквернению.

Последствия армянской оккупации для Азербайджана необратимы, и еще долгие годы будут бередить незарубцевавшиеся кровоточащие раны. За 27 лет армянская оккупационная власть уничтожила все культурное наследие азербайджанцев, в том числе и советского периода. Изгнав азербайджанцев из нагорной части Карабах а и захватив низменную часть, солдаты свирепой кочаряновской армии своим вандализмом и человеконенавистничеством шли по следам нацистских преступников. В Зангиланском районе, еще в советский период был установлен памятный комплекс, посвященный героям Великой отечественной войны.

Впоследствии оккупационная власть уничтожила и парк, возведенный в честь павших в борьбе с гитлеровским нацизмом советских воинов.

Конечно же, расстрел, а затем уничтожение памятника советским воинам в Зангилане могло быть интерпретировано мракобесием или нелепой милитаристской вседозволенностью отдельно взятого полка, если бы не вандлизм и в другом - Джебраильском районе Карабаха. После Зангилана, армянская военщина расправилась с памятью советским воинам и в этом районе. Теми же суровыми жестокими методами. Расстрел, а затем осквернение.

Памятник освободившим Европу от фашизма советским героям в образе непокорного и свободолюбивого орла разломали на мелкие кусочки, превратив в частицы из хлама истории. Ведь с памятью советских воинов завязали жестокую войну именно восставшие из пепла истории солдаты цехакронизма Нжде, культивировавшие идеологию выжженной земли.

Именно на этих землях сто лет назад, в исконно азербайджанском Зангезуре творил свои первые кровавые преступления будущий гитлеровский пособник Гарегин Нжде, предавая огню и мечу мирные азербайджанские селения. Поступь истории неумолима. Ровно сто лет спустя последователи Нжде, изгнав внуков и правнуков вырезанных азербайджанцев, расправились и с памятью советских солдат. Да, ведь именно Красная армия, встав на пути бандитской армянской армии, добивала последние остатки отрядов дашнаков, нашедших последнее убежище в Зангезуре. Здесь идейный враг Советской России Гарегин Нжде и провозгласил еще одну доморощенную армянскую республику, которой не суждено было остаться в истории… Палачи последователей Нжде мстили советским и русским воинам за прошлое, за историю, за самоотверженность.