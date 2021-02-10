Слова о женщинах привели к отставке главы оргкомитета Олимпиады

Председатель организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори подаст в отставку на фоне скандала вокруг его сексистских высказываний, сообщает Дойче велле со ссылкой на ряд японских СМИ.

Скандал разгорелся после заявления 83-летнего Мори против увеличения числа женщин в спорткомитетах и федерациях. По его мнению, это приводит к затягиванию заседаний из-за их частых и продолжительных выступлений. Женщины "испытывают сложности четко выражать свое мнение", заявил он.

Мори осудили ряд политиков и компаний - спонсоров Олимпийских игр, включая автомобильный концерн Toyota. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что "нельзя позволять себе подобных комментариев", а Международный олимпийский комитет (МОК) назвал слова Мори "абсолютно неприемлемыми". Около 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня отказались от работы в знак протеста против Мори. Оппозиция потребовала от правительства незамедлительно отправить его в отставку. После этого японский функционер принес извинения за высказывание.