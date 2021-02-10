Главный инфекционист Азербайджана об опасности вируса-мутанта для детей

Дети переносят коронавирус легче, чем взрослые, сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов в ходе выступления в прямом эфире на тему «COVID-19 в школах».

По словам Эйвазова, в основном дети переносят вирус бессимптомно: «Тяжелые случаи, пневмония встречаются редко при заражении детей. Осложнения могут возникнуть при наличии лишнего веса и сопутствующих тяжелых заболеваниях у детей».

Главный инфекционист подчеркнул, что дети могут заразить пожилых, что очень опасно.

Говоря о мутации коронавируса, Тайяр Эйвазов сказал, что свойства вируса могут меняться, когда происходят мутации: «Пока что наблюдается увеличение скорости распространения вируса в мутациях. Опасны ли это для детей, пока не доказано. Среди детей вакцинация не проводится, так как они не являются группой риска. Но правила должны соблюдаться».