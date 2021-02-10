Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана начало работу в направлении обеспечения высокотехнологичным протезом одного из героев Отечественной войны Джамала Ильгар оглу Алхасова, потерявшего обе ноги в ходе боевых действий.

Как сообщили в министерстве, Джамал Алхасов распоряжениями президента Азербайджана награжден медалями "Отважный боец", "За освобождение Губадлы" и "За освобождение Джебраила".

Проживающий в Сумгаите участник Отечественной войны недавно прошел обследование в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Минтруда. У него были взяты необходимые замеры, даны соответствующие инструкции.

После полной готовности к протезированию Дж.Алхасов будет обеспечен высокотехнологичным протезом.