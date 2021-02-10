Хулуси Акар высоко оценил боеготовность турецкой и азербайджанской армий

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар дал высокую оценку боеготовности турецкой и азербайджанской армий. Об этом сообщает Anadolu.

Выступая перед участниками турецко-азербайджанских учений, которые проводились с 1 февраля в турецкой провинции Карс, глава оборонного ведомства сказал, что в ходе учений «Зима-2021» вооруженные силы Турции и Азербайджана продемонстрировали высокий уровень готовности к выполнению поставленных задач при любых погодных и географических условиях.

Армии двух братских стран отличаются профессионализмом и оснащенностью передовой технологией, сказал турецкий министр.