Azercell назначил стипендии студентам - участникам войны

Студенты, отобранные для участия в Программе студенческой стипендии, проходят обучение на различных курсах. В основном это специальности, связанные с IT и сетевыми технологиями. Наряду с бакалаврами в список включены и молодые люди, которые учатся в магистратуре. Студенты будут получать стипендию в размере 200 манатов за каждый академический месяц до конца периода обучения. В то же время студенты стипендиальной программы, являющиеся абонентами предоплаты, получат 30%-ную скидку на тариф «GencOl 9» и 6-месячную подписку на всемирно известное приложение Busuu.

Более 10 лет Программа студенческой стипендии, реализуемая ООО Azercell Telecom, предоставляет стипендии студентам, показывающим высокие результаты в процессе получения высшего образования во многих областях, включая сферу информационных технологий. В этом году, в отличие от прошлых лет, в рамках указанной программы было принято решение поддержать студентов, прервавших свое обучение для участия в Отечественной войне за освобождение наших земель.

В рамках этой программы 10 февраля 2021 года была организована онлайн-встреча со студентами с участием президента ООО Azercell Telecom Вахида Мурсалиева и директоров департаментов компании. В мероприятии также принял участие руководитель Департамента науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Азербайджана Яшар Омаров.

Президент ООО Azercell Telecom от имени компании выразил глубокую признательность всем военнослужащим, принявшим участие в Отечественной войне, поздравил их с присвоением звания стипендиатов Azercell и пожелал достижения больших высот в будущей карьере.

«Под решительным руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева наша молодежь смогла продемонстрировать всему миру силу, мощь и стремление к победе. Ваше беспримерное мужество и героизм во имя свободы и целостности нашей Родины стали примером для будущих поколений. Я верю, что вы, выполнив свой гражданский долг на фронте, укрепите научный потенциал и в будущем станете специалистами в области ИКТ. И наша стипендия поддержит вас», - отметил Вахид Мурсалиев.

Президент компании также поблагодарил Министерство образования за поддержку, оказанную в реализации этого проекта.

Яшар Омаров, в свою очередь, передал наилучшие пожелания воинам армии-победительницы. Он дал высокую оценку Программе студенческой стипендии Azercell и выразил уверенность, что компания продолжит укреплять сотрудничество с высшими учебными заведениями страны.

Программа студенческой стипендии Azercell реализуется с 2009 года. За это время 235 студентов, обучающихся в различных университетах Азербайджана, включая участников программы «Студенческая стипендия 2021», стали стипендиатами Azercell. Цели программы заключаются в проявлении особой заботы в отношении талантливых студентов и оказании поддержки молодежи с высоким потенциалом в дальнейшем формировании ее профессиональных компетенций. Помимо получения стипендий, студенты, отобранные для участия в программе, приобрели бесценный опыт для своей будущей карьеры, расширив знания в области телекоммуникаций. У стипендиатов есть возможность получить богатый опыт, участвуя в корпоративных мероприятиях и общественной деятельности компании, а также в различных тренингах. Часть из них смогла построить успешную карьеру, получив предложение о работе в Azercell.