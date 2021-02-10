Таможенники Азербайджана и Ирана решили вопрос с транзитом животных

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, с азербайджанской стороны на встрече принимали участие начальник Главного управления организации таможенного контроля и упрощения торговли Самед Гаралов, начальник Южного территориального таможенного управления Мирмахмуд Миратаев, начальник Управления Международного сотрудничества Дилявер Фарзалиев и другие ответственные лица Госкомтаможни, а также сотрудник Агентства пищевой безопасности Галиб Абдулалиев.

В иранском городе Астара состоялась встреча между представителями таможенных служб Азербайджана и Ирана. Мероприятие состоялось на основе приглашения Таможенной администрации Ирана.

С иранской стороны на мероприятии присутствовали начальник Управления по международным связям Таможенной администрации Хоссейн Какхки, начальник Таможенного управления остана Ардебиль Парвиз Тагави, руководители таможенно-пропускных пунктов Астара, Билясувар и Джульфа, а также ответственные лица Ветеринарной службы Ирана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы ускорения перехода границы товаров и транспортных средств, а также обеспечение безопасности. Кроме того, был обсужден вопрос транзита через территорию Ирана крупного рогатого скота, лошадей, птицы и цыплят из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику и в обратном направлении на основе международного ветеринарного сертификата, утвержденного обеими странами.

Выступивший на мероприятии со вступительным словом начальник Управления по международным связам Таможенной администрации Ирана Хоссейн Какхки рассказал о текущих связях между Ираном и Азербайджаном. Было отмечено, что азербайджано-иранские связи находятся на высоком уровне и опираются на крепкую дружбу и стратегическое партнерство. Торгово-экономические связи между двумя странами развиваются, а взаимный товарооборот растет из года в год.

В свою очередь, начальник Управления по международному сотрудничеству Госкомтаможни Дилявер Фарзалиев отметил расширение сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, добавив, что таможенные органы также внесли вклад в развитие этих связей.

Начальник отдела Агентства по пищевой безопасности Галиб Абдулалыев отметил, что тесное сотрудничество между таможенными службами двух стран положительно сказывается и на работе других структур. Он отметил, что в результате проведенных эффективных переговоров было дано согласие на применение международного ветеринарного сертификата.

В ходе встречи была достигнута договоренность об обеспечении транзита через территорию Ирана животных и птиц направляемых из Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику и в обратном направлении. Транзит обеспечивается с 10 февраля.

На встрече был проведен обмен мнениями вокруг других вопросов, вызывающих взаимный интерес.