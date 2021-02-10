Цифровизация – это не просто модное слово, а процесс, диктуемый временем. Нет отрасли в Азербайджане, которая не переводила бы на новые технологии всю свою деятельность с целью повышения ее эффективности. К внедрению новых, современных технологий призывает и президент Ильхам Алиев . И этот процесс получил в стране масштабный размах.

Одна из таких сфер, где можно похвастаться степенью цифровизации, это занятость. Да, цифровизация в банках, промышленности и других производственных сферах важна, так как не только облегчает труд работников, но и позволяет повышать качество работы, ускорять производственный процесс, расширять его масштабы. Но Министерство труда и социальной защиты населения видит не менее важное преимущество этого процесса в том, что помогает исключить контакты чиновников с населением. А, следовательно, сводит к минимуму возможные негативные случаи, к которым могут привести такие контакты.

Так, в прошлом году волна реформ в социальной сфере охватила и сферу занятости, где административное управление перешло на новую модель услуг, оказываемых населению. С этой целью было создано публичное юридическое лицо Государственное агентство занятости, подчиненное Минтруда. Структурные единицы новой структуры были полностью обновлены, построены в соответствии с новой моделью услуг, а профессиональный, квалификационный уровень работников значительно повысился.

Наряду с этим с целью обеспечения полной прозрачности оказываемых услуг впервые в истории госструктур страны начато внедрение антикоррупционных стандартов ISO-37001. Для превращения агентства в современную и совершенную структуру главным приоритетным направлением определена цифровизация, его лозунг – «цифровая занятость». А с целью ускоренного и качественного проведения процесса был создан новый и многопрофильный департамент «Развития цифровой занятости». Создали подсистему «Занятость» (MAS), и все вакансии теперь собираются здесь. Все обращения по работе и рабочей силе можно встретить именно в MAS.

Сегодня изживают себя бумажные носители. Так, прекращено представление работодателями отчетов на бумаге. Этот процесс переведен на электронную плоскость, преимущества его трудно перечислить. Электронизирована также регистрация безработных и ищущих работу лиц. Уже начата разработка электронной индивидуальной программы занятости. Приступили также к созданию единой платформы трудовых отношений под названием «Трудовые отношения и занятость» (ƏMAS), что имеет весьма важное значение.

В чем же значение этой платформы? Особое значение платформа ƏMAS приобретает, как первый шаг на пути организации цифровой занятости. Платформа в функциональном формате «ERP», которая будет одной для всех работодателей, объединит в себе все трудовые отношения - занятость, надзор за трудом и занятостью, функциональные направления отчетности и анализов. ƏMAS будет выступать в роли единой платформы трудовых отношений для всех работодателей и принятых на работу, центральных и местных органов исполнительной власти, а также прочих госструктур.

ƏMAS будет играть важную роль в заключении трудового договора в электронной форме, создании цифровой кадрово-учетной системы, внедрении международных стандартов по организации и защите труда, а также в соблюдении требований законодательства по оплате труда и поддержке реализации государственной политики в этой сфере. И это еще не все. В структуре подсистемы будут созданы также модули проверок, связанных с риском, электронных аудитов и штрафов. Будет сформирован реестр несчастных производственных случаев. Более совершенное формирование банка вакансий и специальные алгоритмы позволят работодателю сделать выбор по работнику, а работнику – по работодателю. Одним словом, ƏMAS будет играть весьма важную роль для более комфортного регулирования работодателями (особенно мелкими и средними предпринимателями) трудовых отношений.