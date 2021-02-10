140 новых случаев COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 205 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в четверг, 11 февраля.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 231 649 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 226 119 человек благополучно прошли лечение, 3 170 пациентов клиник скончались. Лечение 2 360 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период проведено 2 478 223 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7315 - за минувшие сутки.