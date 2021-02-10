Инициативу они объясняют тем, что использование такого вида бытовых отходов совпадает с так называемой экономикой замкнутого цикла — то есть наибольшего ограничения производства отходов с альтернативным использованием этих потенциальных отходов как сырья в борьбе с гололедом.

В условиях снежной зимы во всей Европе власти разных стран используют специальную технику, а также, как в старые времена, посыпают песком и солью тротуары. В скандинавских странах, а также в Эстонии и Латвии применяют мелко дробленый гранит. В одном из районов Варшавы местное самоуправление задумалось о применении нетрадиционного, но экологически чистого метода. В районе Урсынов на тротуары стали сыпать… кофейную гущу!

В Урсынове считают, что такой эксперимент докажет эффективность обеспечения безопасности пешеходов на тротуарах зимой. Если новация докажет свою эффективность, то вполне возможно, что этот опыт распространится по всей столице Польши, а может быть, и по всей стране.

Вице-бургомистр Урсынова Бартош Доминяк на официальной страничке самоуправления объясняет новый опыт тем, что его цель — сбор мнений от жителей района.

«Мы ищем инновационные и экологичные решения, которые можно внедрить в нашем районе. Мы считаем, что использование кофейной гущи, предназначенной к выбросу в мусорный мешок, - это идея, которую важно протестировать», - сказал чиновник.

Пока что кофейной гущей посыпается тротуар около здания самоуправления по направлению к парковке. Это, так сказать, проба пера.

Саму кофейную гущу сотрудники самоуправления собирают в кофейных аппаратах ратуши.

Правда, справедливости ради, надо сказать, что власти этого варшавского самоуправления не были пионерами в реализации этой идеи.

Оказывается, что первыми до них это сделали городские власти украинского Львова, а также польского Кракова. Львов по праву издавна считается в Украине столицей кофеен и шоколадных изделий. В Кракове же, как и во всей Польше, культ кофепития тоже является одной из национальных традиций.

Если кофейная гуща приживется в качестве нового средства против гололеда, то недостатка в сырье для борьбы со скользкими тротуарами зимой явно не будет: ведь кофе в Европе пьют миллионы.

Кстати, в Латвии недавно придумано иное использование кофейных отходов. Студентка политехнического института Винета Харитонова считает, что кофейная гуща — хороший исходный материал для изготовления декоративных стенных панелей, оригинальных аксессуаров, и даже посуды для кафе. Она уже разработала свою технологию и Винеты есть первые образцы экологически чистой продукции.

Словом, нет предела полету мысли в реализации самых оригинальных идей. И даже кофейная гуща, которая в городах мира миллионами килограммов в год уходит в мусор, у пытливых может пойти в дело, принося прибыль.