Отдел международной информации 16:52

Пандемия не обошла стороной и военное производство. Так, выпуск новейших американских боевых самолетов F-35 тоже пострадал от коронавируса. Производящая их фирма Lockheed Martin сорвала план прошлого года. Запоздало и достижение важных этапов в развитии концепции крылатой машины, которая, по мнению представителей Пентагона, пока еще далека от намеченного идеала. Стоимость F-35 вызывает опасения у руководства Соединенных Штатов. Это серьезно и для союзников США в Европе — стран-членов НАТО. В Польше, например, эти самолеты должны будут бороздить воздушное пространство через три года. О таких планах в 2020-м заявлял министр обороны этой страны Мариуш Блащак, подписывая многомиллиардный контракт с американцами на поставку 32 самолетов нового поколения. На это указывает в своей публикации gazeta.pl.

Это был самый простой шаг, но всего лишь одна треть от всех финансовых вложений в эксплуатацию современного самолета в течение всей его «жизни», что составляет полвека. Такой поворот событий с задержками и ценой вызывает большие опасения и в Пентагоне. На это обратили внимание и союзники США. Бывший в администрации Трампа заместитель секретаря в командовании военно-воздушных сил США Уилл Ропер, отвечавший в том числе за закупки вооружения, дал в январе, до своей отставки, интервью порталу Breaking Defense. По его словам, цена одной такой машины не слишком велика. Тревогу вызывают расходы по ее эксплуатации. На данный момент они таковы, что США будут не в состоянии приобрести целый воздушный флот F-35 числом почти в 2 тысячи крылатых единиц. Ропер не захотел ответить на вопрос журналистов, означает ли это сокращение будущих заказов на производство F-35 для США, что предлагают некоторые гражданские аналитики. «Могу сказать, что они дороги в содержании, чтобы мы могли позволить себе иметь их в большом количестве. Несколько ближайших лет будут критичными для программы F-35», - сказал он, имея в виду сокращение расходов на эксплуатацию новых машин. Он также добавил, что надо иметь альтернативу самолетам F-35, если бы оказалось, что несмотря на все старания, не удалось бы сделать их более дешевыми в использовании. «Я надеюсь, что программа F-35 принесет успех, но не делал бы этого, что мне положено, если бы не считался с худшим. Видите ли, движения, которые мы делаем, имеют целью создание альтернатив, чтобы не делать ставку на одного коня», - говорил военный чиновник. Под альтернативой он имел в виду создание нового истребителя NGAD, который был одной из ведущих инициатив самого Уилла Ропера. Этот многоцелевой истребитель, точнее, его образцы уже летают и проходят испытания. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова Ропера, представитель компании Lockheed Martin заверил, что фирма «понимает значение ценовой доступности F-35 одинаково, если речь идет о производстве и содержании». Далее он подчеркнул, что поставляемая ВВС США новинка стоит меньше, чем самолеты старого поколения с меньшими возможностями. Также представитель авиастроительной фирмы отметил, что за последние 5 лет цена самолета была снижена на 40 процентов. В действительности, армия США платит за базовую модель F-35 80 миллионов долларов. Это и правда, меньше, чем стоили самолеты предыдущих поколений. Кроме этого, осторожный Пентагон откладывает подписание контракта с Lockheed Martin, которого очень хочет фирма, на серийное производство истребителя. Вместо этого подписываются отдельные соглашения на каждый год, где конкретно обозначено количество самолетов, закупаемых военными.