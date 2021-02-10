Джек Ма появился на публике

Основатель компании Alibaba Джек Ма (китайское имя Ма Юнь) впервые за несколько месяцев объявился на публике. Об этом сообщил американский журнал Time, ссылающийся на собственные источники.

По их данным, Джека Ма в последние недели регулярно видели за игрой в гольф на полях клуба Sun Valley Golf Resort на острове Хайнань.

Журнал напоминает, что в прошлом месяце основатель Alibaba впервые с октября прошлого года выступил на публике по видеосвязи в интернете. Джек Ма беседовал с сотней сельских учителей из разных регионов страны.

Китайские и западные СМИ обращают внимание на то, что Джек Ма пропал из информационного пространства и не появлялся на публике с конца октября. В этой связи, прежде всего в социальных сетях, стали распространяться слухи об исчезновении миллиардера.