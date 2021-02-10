Сторонники Трампа чуть не убили вице-президента и спикера парламента наша корреспонденция
Суд над экс-президентом Дональдом Трампом в Сенате США, который обещал быть довольно унылой и скучной процедурой, вдруг превратился в яркий «политический театр». И даже если он не приведет, как ожидается, к вынесению приговора, удар по мозгам американцев происходит основательный.
До этого мир видел одни и те же кадры того, как толпа разгоряченных сторонников Трампа штурмует Капитолий 6 января этого года - выбивает окна, ломает двери и проникает внутрь. Но сейчас обвиняющие Трампа конгрессмены-демократы представили суду и всей нации другие видео. Они были сделаны самими законодателями, которые находились в тот день в здании Конгресса, а также камерами охранников, кроме того для усиления успеха были использованы радиопереговоры охраны.
И, надо сказать, эти видео-свидетельства производят сильное впечатление. Одни показывают, как проходила эвакуация вице-президента Майка Пенса - буквально за пару минут до того, как в здание ворвались мятежники. На другом видео лидер нынешнего демократического большинства Чак Шумер бежит к одному выходу, но там уже слышны удары в дверь, и тогда он поворачивается и бегом направляется в противоположном направлении. Один из выступивших на суде конгрессменов Эрик Сволвелл говорит, что «сенаторы находились в 58 шагах от нападавших».
В это время спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, также за несколько секунд до того, как в Капитолий ворвалась толпа, забаррикадировалась за двумя дверями в конференц-зале.
Довольно страшное впечатление производят кадры того, как сторонники Трампа, разгуливая по залу, где незадолго до этого члены Конгресса утверждали на совместном заседании обеих палат результаты выборов выкрикивали: «Где Пенс?» «Повесить его!» «Нээээнси, где ты, чертова кукла, выходи».
И мало у кого сейчас в Сенате, независимо от политических пристрастий, есть сомнения, что та жутковатая драма, которая привела к гибели пятерых человек и ранению более 100 могла закончиться намного хуже. После восьми часов представления свидетельств выступавший на суде конгрессмен-демократ из Техаса Хоакин Кастро скажет: «Сенаторы, вы все видели. Ясно одно: 6 января президент Трамп приговорил всех находившихся в Капитолии к смерти».
Обвинители на процессе не только детально разбирают выступление Трампа, которое и спровоцировало нападение на Конгресс, но приводят убедительные данные о том, что экс-президент подготовил почву для этого. Он непрерывно в течение нескольких недель утверждал, что выборы были подтасованы, что он их выиграл, но победу у него украли, обвинял суды, которые не принимали его жалобы, считая их необоснованными и называл своих однопартийцев предателями.
Обвинение на этом политическом суде подготовилось очень хорошо. В отличие от команды защиты, которой, кстати, сам Трамп, находящийся сейчас в своем гольф-клубе в Мар-а-Лаго был крайне недоволен. Как сообщает CNN, он каждый день сидит перед телевизором, наблюдая за всеми перипетиями в Сенате, и когда его ведущий Брюс Кастро попытался на открытии дебатов неуклюже оспорить конституционность самого процесса импичмента, просто в ярости закричал в голос.
После оказавшихся неожиданно бурными дебатами у многих наблюдателей в Вашингтоне складывается впечатление, что на этот раз Трампу не удастся сухим выйти из воды. И даже если формально ему не вынесут импичмент, какое-то наказание его ждет.
Но это не единственная проблема для экс-президента. Как сообщает газета New York Times, прокуратура штата Джорджия возбудила уголовное дело против Трампа. Поводом стал происшедший 2 января его телефонный звонок госсекретарю штата Брэду Раффенспергеру, в котором тогда еще хозяин Белого дома потребовал найти нужное количество голосов, чтобы провозгласить его, а не Байдена победу в штате. С какого бока не посмотри, речь действительно идет об уголовном преступлении - президент шантажирует власти штата, чтобы нелегально накрутить ему голоса на уже прошедших выборах.
Опрошенные эксперты считают, что президент допустил как минимум три нарушения: сговор с целью совершения фальсификации выборов, подстрекательство к фальсификации и преднамеренное вмешательству в выполнение избирательных обязанностей. По одном из этих пунктов - подстрекательство к фальсификации Трампу, считают американские юристы, грозит как минимум 1 год тюремного заключения.
Когда-то Трамп отчаянно агитировал за строительство стены на границе с Мексикой, утверждая, что она сделает Америкой более безопасной. Но сейчас в американских СМИ популярна карикатура: Трамп в арестантской робе прогуливается по тюремному двору. Надпись гласит: «Вот эта стена теперь сделает Америку безопасней».