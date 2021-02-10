Евгений Бай, спецкорр haqqin.az Вашингтон 17:21

Суд над экс-президентом Дональдом Трампом в Сенате США, который обещал быть довольно унылой и скучной процедурой, вдруг превратился в яркий «политический театр». И даже если он не приведет, как ожидается, к вынесению приговора, удар по мозгам американцев происходит основательный. До этого мир видел одни и те же кадры того, как толпа разгоряченных сторонников Трампа штурмует Капитолий 6 января этого года - выбивает окна, ломает двери и проникает внутрь. Но сейчас обвиняющие Трампа конгрессмены-демократы представили суду и всей нации другие видео. Они были сделаны самими законодателями, которые находились в тот день в здании Конгресса, а также камерами охранников, кроме того для усиления успеха были использованы радиопереговоры охраны.

И, надо сказать, эти видео-свидетельства производят сильное впечатление. Одни показывают, как проходила эвакуация вице-президента Майка Пенса - буквально за пару минут до того, как в здание ворвались мятежники. На другом видео лидер нынешнего демократического большинства Чак Шумер бежит к одному выходу, но там уже слышны удары в дверь, и тогда он поворачивается и бегом направляется в противоположном направлении. Один из выступивших на суде конгрессменов Эрик Сволвелл говорит, что «сенаторы находились в 58 шагах от нападавших». В это время спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, также за несколько секунд до того, как в Капитолий ворвалась толпа, забаррикадировалась за двумя дверями в конференц-зале. Довольно страшное впечатление производят кадры того, как сторонники Трампа, разгуливая по залу, где незадолго до этого члены Конгресса утверждали на совместном заседании обеих палат результаты выборов выкрикивали: «Где Пенс?» «Повесить его!» «Нээээнси, где ты, чертова кукла, выходи». И мало у кого сейчас в Сенате, независимо от политических пристрастий, есть сомнения, что та жутковатая драма, которая привела к гибели пятерых человек и ранению более 100 могла закончиться намного хуже. После восьми часов представления свидетельств выступавший на суде конгрессмен-демократ из Техаса Хоакин Кастро скажет: «Сенаторы, вы все видели. Ясно одно: 6 января президент Трамп приговорил всех находившихся в Капитолии к смерти». Обвинители на процессе не только детально разбирают выступление Трампа, которое и спровоцировало нападение на Конгресс, но приводят убедительные данные о том, что экс-президент подготовил почву для этого. Он непрерывно в течение нескольких недель утверждал, что выборы были подтасованы, что он их выиграл, но победу у него украли, обвинял суды, которые не принимали его жалобы, считая их необоснованными и называл своих однопартийцев предателями.