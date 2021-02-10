Пенсионер оставил 3 млн евро дому престарелых

В итальянском городе Пьяченца 87-летний пенсионер, скончавшийся от коронавируса, оставил наследство в сумме 3 млн евро местному дому престарелых, пишет газета Liberta daily.

По данным издания, холостяк Карло Чезаре Баданьяни всю жизнь работал в банке, а в свободное время был церковным волонтером.

Отмечается, что мужчина умер от коронавируса в марте 2020 года. Свое завещание он написал на небольшом листе бумаги, который случайно нашли в доме покойного. В сумму завещания вошли как наличные деньги, так и облигации, шестиквартирный дом, принадлежавший мужчине.