Арестован сотрудник Службы госреестра недвижимости

На основании поступившего обращения о незаконных действиях главного инженера Евлахского территориального управления №17 Службы государственного реестра недвижимости Ровшана Исмаилова было проведено расследование. Об этом сообщили haqqin.az в правоохранительных органах.

В ходе проведенного расследования было установлено, что Ровшан Исмаилов взамен 700 манатов выдал Эльчину Аббасову выписку, подтверждающую право частной собственности на находящийся на балансе ОАО «Азерсу» земельный участок площадью 0,20 га на улице Г.Наби в городе Мингячевир, а также совершил служебный подлог, составив от имени экс-председателя Мингячевирского муниципалитета фальшивый чертеж земельного участка.

Возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Ровшан Исмаилов задержан в качестве обвиняемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.