Россиянин приобрел особняк в США за $140 миллионов наличными

Неизвестный россиянин заплатил почти 140 миллионов долларов за бывший участок 45-го президента США Дональда Трампа и российского миллиардера, владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Об этом пишет New York Post.

Сделка стала рекордной для штата Флорида и почти самой крупной в стране — на данный момент первенство принадлежит богатейшему человеку планеты Джеффу Безосу. По информации The Wall Street Journal, в 2020 году он заплатил 165 миллионов долларов за недвижимость в Лос-Анджелесе.

Столь крупную сумму за поместье в Палм-Бич внесли наличными. Покупатель заплатил в течение суток после того, как осмотрел объект. О сделке стало известно благодаря брокеру Райану Серханту, который ранее занимался продажей сверхдорогого пентхауса в Майами — в настоящее время в этом кондоминиуме снимают квартиру дочь Трампа Иванка вместе с мужем Джаредом Кушнером.

Недвижимость в Палм-Бич представляет собой особняк с девятью спальнями с панорамными окнами, салоном красоты, игровой комнатой и винным погребом. На территории площадью 80 соток имеется открытый кинотеатр и бассейн с шезлонгами на берегу океана.

Трамп купил участок в 2004 году — тогда его выставили на аукцион по причине банкротства собственника. Два года спустя бывший президент США продал землю Рыболовлеву, который заплатил за нее рекордную по тем временам сумму для района — 95 миллионов долларов. Однако миллиардер никогда там не жил и впоследствии в 2019 году продал ее девелоперу Марку Пулту — он и построил дом, находящийся сейчас на участке.