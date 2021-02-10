Ереван уходит от Москвы и кидает Тегеран от Налбандяна до Айвазяна
Армения ожидает открытия турецкой границы, заявил глава МИД Ара Айвазян, отвечая на вопросы депутатов в Национальном Собрании.
Лёд тронулся! И это так – лёд тронулся, тронулся серьёзно, можно сказать – тектонически...
Причем – сразу на нескольких направлениях, что, разумеется, заслуживает отдельного внимания. Прежде всего, это, конечно, поистине масштабный сдвиг в сознании армянских властей. В пяти стадиях принятия горя: отрицание – злость – торг – депрессия – принятие, правительство Армении откровенно и бесповоротно перешло в пятую, «принятие».
Разумеется, не от хорошей жизни, поскольку никто не забыл того высокомерия и надменности Эдуарда Налбандяна, отвергавшего под неприкрытым давлением США и России пресловутые «Цюрихские (Швейцарские) протоколы» 2009 года, предусматривавшие, что Анкара и Ереван без выдвижений друг другу предусловий, постепенно, шаг за шагом работать в направлении улучшения отношений.
«Весну 2018 года мы встретим без армяно-турецких протоколов… Процесс нормализации отношений был начат по инициативе президента Армении. И в октябре 2009 года в Цюрихе стороны подписали соответствующие протоколы. Но они остались не ратифицированы, поскольку Турция в нарушение договоренностей стала выдвигать необоснованные условия», – переворачивал все с ног на голову в Афинах в 2017 году тогдашний глава МИД Армении Эдвард Налбандян. – «Эти документы не могут оставаться вечными заложниками, и потому президент Армении в сентябре с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Армения аннулирует протоколы, поскольку отсутствует какой-либо прогресс в их реализации, и мы весну 2018 года встретим без этих протоколов».
«Необоснованные условия», как уже наверняка догадался читатель, это про требования Анкары к Армении покинуть оккупированные территории Азербайджана, после чего и нормализуются армяно-турецкие связи. Тогда ереванские львы о таком и помыслить не могли, веря в то, что захваченное силой чужого оружия останется у них навечно.
Но – времена изменились кардинально, и вот теперь уже Ереван говорит совершенно обратное. Поскольку иного выхода у него нет – только участвуя в логистических и экономических проектах Анкары и Баку у армянского руководства появляется шанс спасти экономику страны. И хоть как-то насытить местные рынки продовольственными и промышленными товарами.
Кстати, Цюрихские (Швейцарские) протоколы были, в целом, более выгодны для Армении, но локти от досады пусть грызут те, кто свой шанс упустил – а нам больше интересны нюансы заявления Айвазяна, то их «второе дно», которое обязательно присутствует в армянской политике, чего бы она не касалась.
Во-первых, для Еревана Турция – та самая «садовая калитка», через которую они рассчитывают оказаться ближе к благословенному для них Западу. Разворот на 180 градусов, к Европе лицом – к Москве всем остальным, для армянских политических элит – дело совершенно решенное. Как бы ни убеждали Кремль в обратном нанятые и проплаченные диаспорой пропагандисты, действующие по принципу: «Ну, и что, что мы лжём. Зато - от чистого сердца».
Во-вторых, призывая Турцию открыть границы и делая ставку на это, Ереван тем самым демонстративно «кидает» Тегеран, который видит логистику «нового Южного Кавказа» немного по-иному, с большей для себя выгодой. Как, собственно, это и было раньше.
Сколько хороших слов было сказано в армянской и иранской столицах по поводу двустороннего стратегического, как же иначе, партнерства и сияющих вершин торгово-экономического сотрудничества! Как сладко звучали эти речи! В аккурат до первого «переулка», то есть, до момента, когда стало ясно, что при Байдене Тегеран останется крайне токсичным для тех, кто имеет с ним отношения и намерен их и дальше развивать.
А зачем Еревану друзья, с которых можно поиметь только проблемы? Вот и обратились взоры Еревана к Турции. В отношении которой армянские политики уже готовят планы очередного кидалова. Из самых, понятно, благородных побуждений, месть за предков и вот это всё…
Но, тут есть два важных обстоятельства. Стремление Еревана хотя бы на словах перестать быть «больным человеком Закавказья» и перейти от оголтелого реваншизма к мирному строительству и добрососедству – факт, безусловно, положительный.
Вот только если армянское руководство все же смогло перейти на пятую ступень принятия горя, о чем говорилось выше, то армянская улица пока застряла на ступенях более низких: между «отрицанием» и «злостью». И как будет ликвидирован этот разрыв, сколько времени это может занять и что для этого нужно сделать – совершенно непонятно.
Если же заявления Еревана носят декоративный и декларативный характер, и армянское руководство просто выигрывает время и готовится запустить новую интригу, а оснований для таких выводов более чем достаточно, то ему стоило бы помнить, что Анкара и Баку тоже умеют играть в политические игры…