Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 18:45

Армения ожидает открытия турецкой границы, заявил глава МИД Ара Айвазян, отвечая на вопросы депутатов в Национальном Собрании. Лёд тронулся! И это так – лёд тронулся, тронулся серьёзно, можно сказать – тектонически... Причем – сразу на нескольких направлениях, что, разумеется, заслуживает отдельного внимания. Прежде всего, это, конечно, поистине масштабный сдвиг в сознании армянских властей. В пяти стадиях принятия горя: отрицание – злость – торг – депрессия – принятие, правительство Армении откровенно и бесповоротно перешло в пятую, «принятие».

Разумеется, не от хорошей жизни, поскольку никто не забыл того высокомерия и надменности Эдуарда Налбандяна, отвергавшего под неприкрытым давлением США и России пресловутые «Цюрихские (Швейцарские) протоколы» 2009 года, предусматривавшие, что Анкара и Ереван без выдвижений друг другу предусловий, постепенно, шаг за шагом работать в направлении улучшения отношений. «Весну 2018 года мы встретим без армяно-турецких протоколов… Процесс нормализации отношений был начат по инициативе президента Армении. И в октябре 2009 года в Цюрихе стороны подписали соответствующие протоколы. Но они остались не ратифицированы, поскольку Турция в нарушение договоренностей стала выдвигать необоснованные условия», – переворачивал все с ног на голову в Афинах в 2017 году тогдашний глава МИД Армении Эдвард Налбандян. – «Эти документы не могут оставаться вечными заложниками, и потому президент Армении в сентябре с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Армения аннулирует протоколы, поскольку отсутствует какой-либо прогресс в их реализации, и мы весну 2018 года встретим без этих протоколов».

«Необоснованные условия», как уже наверняка догадался читатель, это про требования Анкары к Армении покинуть оккупированные территории Азербайджана, после чего и нормализуются армяно-турецкие связи. Тогда ереванские львы о таком и помыслить не могли, веря в то, что захваченное силой чужого оружия останется у них навечно. Но – времена изменились кардинально, и вот теперь уже Ереван говорит совершенно обратное. Поскольку иного выхода у него нет – только участвуя в логистических и экономических проектах Анкары и Баку у армянского руководства появляется шанс спасти экономику страны. И хоть как-то насытить местные рынки продовольственными и промышленными товарами. Кстати, Цюрихские (Швейцарские) протоколы были, в целом, более выгодны для Армении, но локти от досады пусть грызут те, кто свой шанс упустил – а нам больше интересны нюансы заявления Айвазяна, то их «второе дно», которое обязательно присутствует в армянской политике, чего бы она не касалась. Во-первых, для Еревана Турция – та самая «садовая калитка», через которую они рассчитывают оказаться ближе к благословенному для них Западу. Разворот на 180 градусов, к Европе лицом – к Москве всем остальным, для армянских политических элит – дело совершенно решенное. Как бы ни убеждали Кремль в обратном нанятые и проплаченные диаспорой пропагандисты, действующие по принципу: «Ну, и что, что мы лжём. Зато - от чистого сердца». Во-вторых, призывая Турцию открыть границы и делая ставку на это, Ереван тем самым демонстративно «кидает» Тегеран, который видит логистику «нового Южного Кавказа» немного по-иному, с большей для себя выгодой. Как, собственно, это и было раньше.