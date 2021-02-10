КГБ Беларуси о планирующихся терактах в стране

Комитет государственной безопасности Беларуси располагает достоверной информацией о планах ряда лиц совершить террористические акты на территории страны. Об этом заявил глава спецслужбы Иван Тертель, выступая в четверг на Всебелорусском народном собрании, сообщает ТАСС.

"Мы располагаем достоверной информацией о намерении лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны", - сказал он.

Тертель заверил, что белорусские правоохранительные органы и спецслужбы обладают всеми необходимыми ресурсами и компетенцией для защиты мирной жизни граждан. Он предупредил, что КГБ будет действовать жестко в соответствии со сложившейся международной практикой по пресечению подобного рода преступлений, работая на упреждение.

Ранее в КГБ сообщали, что после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года, в Беларуси была предотвращена серия терактов.