ЕС и ВОЗ помогут Азербайджану с вакцинацией против COVID-19

ЕС и Европейское региональное бюро ВОЗ будут работать вместе, чтобы поддержать развертывание вакцин против COVID-19 и вакцинацию в шести странах - Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине и Армении, сообщает сайт организации.

При общем бюджете в 40 миллионов евро на трехлетий период это крупнейшая совместная акция ЕС и ВОЗ, когда-либо осуществлявшаяся в Европейском регионе. Она будет дополнять текущую работу в рамках глобальных и региональных инициатив солидарности, таких как совместно возглавляемый ВОЗ механизм COVAX и механизм обмена вакцинами ЕС.

Для успешной вакцинации требуется гораздо больше, чем просто разработка и распространение вакцины. Эта комплексная инициатива, поддержанная Европейским союзом, позволит Европейскому региональному бюро ВОЗ обеспечить хорошую подготовку стран, обеспечит наличие систем иммунизации и подготовку персонала для проведения вакцины от COVID-19 для тех, кто в них больше всего нуждается, убеждены в организации.

"И работа на этом не заканчивается. Мониторинг внедрения и безопасности вакцин должен продолжаться по мере распространения вакцин среди населения. Все мы обязаны сделать так, чтобы ни одна страна не осталась позади в этом сложном процессе. Я благодарю Европейский Союз за их солидарность и готовность работать с нами, чтобы остановить эту пандемию", - сказал доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Проект основан на постоянной поддержке ЕС и ВОЗ в ответных мерах стран на пандемию COVID-19, включая совместную инициативу ЕС "Солидарность во имя здоровья" стоимостью 35 миллионов евро, направленную на обеспечение эффективных ответных мер на COVID-19 и укрепление шести стран Европейского региона.

В Азербайджане 18 января стартовала вакцинация населения от нового коронавируса.