Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов сегодня проводит первый полуфинальный матч на онлайн-турнире по быстрым шахматам Opera Euro Rapid.

Раджабов играл черными фигурами и не смог сдержать натиск соперника. Во второй партии Теймур постарается белым цветом восстановить равновесие.

Теймур Раджабов проиграл в первой партии первого полуфинального матча против американца Уэсли Со.

Соперник – американец Уэсли Со. Чтобы выявить победителя первого матча, Раджабов и Со проведут максимум четыре партии с контролем времени 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход.

Второй матч состоится завтра. Задача – победить в одном из матчей и не проиграть в другом. Если же будет ничья, то оппоненты сыграют две партии в блиц. Если и они не определят сильнейшего, то победитель будет выявлен в «Армагеддоне», где белым обязательно надо выигрывать, а черных устраивает и ничья.

Накануне в четвертьфинале Теймур Раджабов победил в блице голландца Аниша Гири. Два матча в быстрые шахматы завершились вничью 2:2, а в блице Раджабов оказался сильнее – 1,5:0,5.

Уэсли Со на четвертьфинальной без особых проблем прошел поляка Ян-Кшиштофа Дуду – 2,5:1,5, 2:0.

В другом полуфинале встречаются норвежец Магнус Карлсен и француз Максим Вашье-Ляграв.

Напомним, на предварительной стадии по итогам 15 туров Теймур Раджабов набрал 8 очков и занял 7-е место. В его активе была одна победа и 14 ничьих. Уэсли Со с 9 очками расположился на 3-й позиции.

Opera Euro Rapid – третий турнир из серии Champions Chess Tour, организованной Магнусом Карлсеном. Призовой фонд текущего соревнования равен 100 тысячам долларов. Победитель получит 30 тысяч.

Второй турнир серии под названием Airthings Masters, который завершился в январе, выиграл Теймур Раджабов, обыграв в финале армянина Левона Ароняна. Тем самым наш шахматист уже заработал право сыграть в Большом финале Champions Chess Tour, который состоится в сентябре.