Правительство будет финансировать Ильгара Мамедова и его партию

В Азербайджане число партий, которые получат финансовую помощь из госбюджета, достигло 10.

Как сообщает haqqin.az, в соответствии с законом «О политических партиях», партия Национального фронта и партия «Республиканская альтернатива» (REAL), которые были зарегистрированы в прошлом году и представлены в парламенте, также получат финансовую помощь из государственного бюджета в этом году.

Ожидается, что в ближайшие дни партии «Республиканская альтернатива» (REAL) будут представлены документы соответствующих госорганов, и она начнет получать финансовую помощь от государства.

Отметим, что в госбюджете на этот год предусмотрено выделение финансовой помощи политическим партиям на сумму 4 миллиона манатов.