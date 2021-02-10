Врач рассказала о смертельно опасном осложнении при коронавирусе

Доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила на онлайн-семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика", что во многих случаях летальный исход от коронавируса Covid-19 связан не только с поражением легких, но и с поражением сердечно-сосудистой системы.

По ее словам, у большого числа пациентов с Covid-19 есть те или иные патологические изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. "Одно из зарубежных исследований показало, что у 60% имеются признаки воспалительных изменений в миокарде. У трех четвертей фиксируются те или иные патологические изменения со стороны сердца и сосудов. Большее чем у 80% на фоне COVID-19 отмечаются те или иные существенные изменения на электрокардиограммах", - рассказала специалист.

Она также отметила, что зафиксировано немалое количество случаев с повышением артериального давления. "Немалое количество пациентов предъявляли жалобы на загрудинные боли", - цитирует Руженцову РИА Новости.